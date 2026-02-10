ACDS celebra 89 aniversario y reconocen a Pérez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago.

La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) celebró el 89º aniversario de fundación, ocasión en la que fue juramentada la nueva directiva para el período 2026-2028 y se reconoció al comunicador Rafael -Pappy- Pérez como presidente ad vitam de la entidad, convirtiéndose en el segundo en ostentar esa distinción en la historia de la institución.

El acto fue realizado en la Casa Club Domingo Saint-Hilaire hijo de la ACDS. La juramentación de los nuevos directivos estuvo a cargo del cronista deportivo César Delmonte y Consuegra. El nuevo Comité Ejecutivo para el período 2026-2028, es integrado por Américo Cabrera, presidente, Pablo Ruviera, vicepresidente; Franklin Peralta, tesorero, Moisés Peña, secretario general; Pedro Joel Marte, secretario de actas, Pascasio –Paco- Pérez, vocal y Ana Osnelly Cabrera, encargada de Relaciones Públicas.

De igual forma, fueron juramentados los miembros de la Comisión de Disciplina, conformado por Abel Rojas Helena, juez presidente, Francisco Santos, juez secretario, Guillermo Salera, juez vocal, Nicolás Álvarez, fiscal y Luís Alberto Genao, secretario. El acto contó con gran asistencia de los cronistas.