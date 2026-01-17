Acusan jugadores de la NCAA por aceptar sobornos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: David Purdum

Veinte hombres han sido acusados en un esquema de manipulación de resultados que involucra a 39 jugadores de baloncesto universitario de 17 equipos de la División I de la NCAA, lo que resultó en la manipulación de 29 partidos, según una acusación federal revelada el jueves en el Distrito Este de Pensilvania.

Quince de los acusados jugaron baloncesto colegial durante las temporadas 2023-24 y/o 2024-25, según la acusación. Dos de los jugadores mencionados en la acusación, Cedquavious Hunter y Dyquavian Short, fueron sancionados en noviembre por la NCAA por manipular partidos de la Universidad de Nueva Orleans.

Cuatro de los jugadores acusados - Simeon Cottle, Carlos Hart, Camian Shell y Oumar Koureissi - han jugado con sus equipos actuales en la última semana. Las acusaciones contra Hart, Shell y Koureissi provienen de sus universidades anteriores, mientras que el incidente de Cottle supuestamente ocurrió en la temporada 2023-24.

Ninguna de las acusaciones contra ellos se relaciona con esta temporada.

"Este fue un esquema masivo que abarcó el mundo del baloncesto universitario", dijo el fiscal federal David Metcalf en una conferencia de prensa.

"Se trata de una corrupción significativa y generalizada del deporte colegial".

Los cargos, presentados ante un tribunal federal en Filadelfia, incluyen soborno, fraude electrónico y conspiración.

Los cargos de soborno conllevan una pena máxima de cinco años.

Los cargos de fraude conllevan una pena máxima de hasta 20 años.

Los otros cinco acusados fueron descritos por las autoridades como intermediarios. Al menos dos de los acusados, Shane Hennen y Marves Fairley, también fueron acusados en una acusación federal en el Distrito Este de Nueva York relacionada con esquemas de apuestas en la NBA.

El exjugador de la NBA Antonio Blakeney fue mencionado, pero no acusado. La acusación describe a Blakeney como "acusado en otro lugar".

El esquema, según la acusación de 70 páginas, comenzó alrededor de septiembre de 2022 e inicialmente se centró en la manipulación de partidos en la Asociación China de Baloncesto.