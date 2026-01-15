ADOTURD presenta agenda de eventos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la presentación de una ambiciosa agenda de eventos deportivos para 2026 y una hoja de ruta enfocada en atracción de inversión, desarrollo económico y proyección internacional, fue lanzada oficialmente este martes la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD), durante el encuentro Global Sports Tourism Hub Forum, organizado en coordinación con la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES).

El evento marcó el inicio formal de ADOTURD como plataforma de articulación público-privada, orientada a estructurar, promover y posicionar el turismo deportivo como una estrategia país para la diversificación de la oferta turística, el aumento de la estadía promedio, la generación de empleos y el fortalecimiento de la marca República Dominicana en los mercados internacionales.

Durante sus palabras centrales, Yerik Pérez, presidente fundador de ADOTURD, afirmó que:“El lanzamiento de ADOTURD representa un paso decisivo para ordenar, potenciar y proyectar el turismo deportivo dominicano como una estrategia de país, con impacto económico real, visión de largo plazo y estándares internacionales”.

En representación del sector turístico, Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de ASONAHORES, ofreció las palabras institucionales, destacando el turismo deportivo como un eje clave de diversificación de la oferta nacional y reafirmando el respaldo de ASONAHORES a ADOTURD como iniciativa estratégica para el desarrollo del país.

Durante la actividad fue presentada la visión, misión, ejes estratégicos y estructura de gobernanza de la asociación, destacando su enfoque en la atracción de eventos internacionales de alto impacto, la mejora de estándares de calidad, la promoción internacional integrada y la generación de confianza para la inversión bajo un marco de seguridad jurídica y planificación sostenible.

El panel contó con la participación de Gabriel Alma, quien expuso sobre la organización de los juegos de Grandes Ligas celebrados en el país; Humberto Reginato, promotor del evento Noche de Leyendas del FC Barcelona y el Real Madrid; Joelle Schad, quien abordó el crecimiento del pádel como disciplina emergente.