Adoturd y Unibe firman acuerdo de colaboración

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La Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd) y la Universidad Iberoamericana (Unibe) firmaron un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de fortalecer el desarrollo del turismo deportivo en el país, a través de la investigación, la formación académica y la generación de conocimiento aplicado.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de Adoturd, Yerik Shamir Pérez Polanco, y la vicerrectora de Vinculación e Internacionalización de Unibe, doctora Loraine Amell Bogaert, consolidando una alianza estratégica entre el sector académico y el ecosistema del turismo deportivo nacional .

Esta iniciativa busca articular esfuerzos para posicionar a la República Dominicana como un referente regional en turismo deportivo, alineando capacidades académicas con las oportunidades de desarrollo económico, social y territorial del país. Para Adoturd esta alianza representa un paso clave en la consolidación de una política integral de turismo deportivo, integrando el conocimiento académico.