Aguilas derrotan a las Estrellas para mantenerse firmes en primer lugar

Cuadrangular con uno abordo de Adael Amador y sencillo de Ezequiel Durán en el séptimo que rompió un empate guió anoche a las Aguilas Cibaeñas a una victoria 5-3 sobre las Estrellas Orientales, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, en el Estadio Tetelo Vargas.

Los aguiluchos se repusieron de un déficit de tres carreras para alcanzar el triunfo.

Para los cibaeños fue su victoria número 12 de la temporada contra tres derrotas para continuar liderando la tabla de posición,

De su lado, las Estrellas ponen ahora su marca en 9-10.

La victoria correspondió para el relevista Raúl Brito (1-0) y la derrota para Carlos Belén (0-1). Hunter Bigge lanzó el noveno para anotarse el salvamento.

Las estrellas tomaron el control del partido en el cierre de la primera entrada 2-0 por imparables productor de las dos vueltas de Junior Pérez ante los envíos del abridor Robert Stock.

Aumentaron en la cuarta 3-0 por sencillo de Francisco Peña frente a Stock.

Los aguiluchos comenzaron a descontar en la quinta entrada 3-1 por sencillo de Alfredo Reyes ante el abridor zurdo Enny Romero.

Volvieron a la carga en la alta del sexto al igualar la pizarra 3-3 por cuadrangular de Adael Amador con uno en circulación.

Los aguiluchos se fueron arriba en el marcador 4-3 en el séptimo por imparable de Ezequiel Durán.

Volvieron a pisar la goma en el noveno por toque de sacrificio de toque de Alfredo Reyes.

Amador lideró el ataque ofensivo de las Aguilas con su cuadrangular de dos vueltas.

Junior Perez encabezó el bateo de los Orientales al empujador de vueltas y ligar un imparable.