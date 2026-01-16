Águilas ganan 5-4 a los Gigantes y siguen en pelea

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Águilas del Cibao derrotó anoche 5-4 a los Gigantes del Cibao en un batallado partido celebrado en el Estadio Cibao.

Con su victoria, las Águilas a un juego de los Toros que están en la segunda posición y se enfrentan ambos hoy viernes.

El partido lo ganó Aybar Miranda, mientras que cargó con el fracaso, Chistopher Molina. S. Foster se acreditó juego salvado.

Al ganar los Toros anoche a los Leones, las Águilas se mantiene en la tercera posición con marca (9-7), a un juego de los romanenses que están en segundo con foja de 10-7.

Por las Águilas, abrió el partido Molina,quien trabajó en seis entradas, apenas permitió una carrera, un hit, no dio bases por bolas y ponchó a seis contrarios. El abridor de los Gigantes del Cibao, Cristopher Molina, quien cargó con el revés, fue castigado con cuatro carreras en una entrada y dos tercios por los bates de las Águilas y tuvo que ser reemplazado por Blake Weiman en el mismo primer episodio.

En el segundo, Rodolfo Amador pega doble al central. Encarnacion falló con rodado a primera base.