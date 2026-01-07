Águilas logran su 4to triunfo

Publicado por Tony Reyes Creado: Actualizado:

Con un rally de cuatro carreras en la alta del octavo episodio las Águilas Cibaeñas vencieron anoche 6-5 a lo Gigantes del Cibao, en la continuación del Todos Contra Todos del Torneo de Béisbol Invernal, en el Estadio Julián Javier de esta ciudad.

Con su victoria, los aguiluchos (4-4) se colocan a dos juegos del importante primer lugar que comparten los Leones del Escogido y Toros del Este con fojas de 6-2.

Mientras que los francomacorisanos extienden su racha de derrotas a ocho en forma consecutiva.

El relevista Yoan López (3-0) se acreditó la victoria y Luis Frías (0-1) la derrota. El importado Burch Smith se adjudicó el salvamento.

Los mejores al bate por las Aguilas, Leody Taveras con doblete y cuadrangular, Cristhian Adames tres imparables, Gerardo Perdomo y Alberto Rodríguez un tubey cada uno, y Angel Genao y Aderlin Rodríguez un incogible cada uno.

Por los Gigantes José Sirí un cuadrangular, Francisco Mejía dos dobletes, Eddinson Paulino un tubey, Carlos Franco e Ismael Munguia dos sencillos cada uno, y Johan Rojas un hit.

Anotaciones

Las Aguilas tomaron el control del juego en la baja de la primera entrada por cuadrangular solitario de Leody Taveras.

Los francomacorisanos igualaron la pizarra en la baja del primer episodio por sencillo remolcador de Johan Rojas.

Los aguiluchos se fueron delante 2-1 en la alta de la segunda por imparable remolcador de Alberto Rodríguez.

Los Gigantes volvieron a tomar el comando del partido en el cierre del segundo por doble de Francisco Mejía y jonrón de dos vueltas de José Sirí.

Las Aguilas aseguraron el partido en la alta del octavo episodio al fabricar cuatro anotaciones por doble remolcador de Geraldo Perdomo, sencillo de Cristhian Adames, un lanzamiento desviado del lanzador hacia el plato del lanzador y un error en tiro del receptor a tercera tratando de sacar out al corredor.

Los dueños de la casa se acercaron en el octavo al marcar dos rayas por rodado de hit de Leury García, y luego por imparable productor de Carlos Franco.