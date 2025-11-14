Aguilas remontan y derrotan a los Leones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

AGUILAS 7 ESCOGIDO 6

Las Aguilas Cibaeñas hicieron un rally de cinco vueltas en el cierre de la cuarta entrada para venir desde atrás y vencer 7-6 a los Leones del Escogido, partido correspondiente al Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a Juan Marichal, inmortal de Cooperstown, en el Estadio Cibao de esta ciudad.

El inning fue coronado por cuadrangular de Alberto Rodríguez, doble de Ezequiel Durán y un sencillo de Raynel Delgado.

Los Leones habían tomado el control del partido 3-0 en la misma primera entrada por cuadrangular de Yamaico Navarro y batazo remolcador de rodado por el cuadro de Franchy Cordero.

Con su triunfo, las Aguilas se mantienen firmes en el primer lugar de la justa con foja de 14-3, mientras los melenudos ponen su récord en 8-11. La victoria correspondiò para Richard Rodríguez (1-0) y perdió Robinson Martítez (0-1). Salvó Familia su primera de la temporada.

Por los Leones, Yamaico Navarro disparó cuadrangular de dos vueltas; González ligó tres inatrapables; Gio Urshela y Héctor Rodríguez dos hits. Por las Aguilas, Ezequiel Durán disparó de 5-4, con dos empujadas y Rodríguez ligó su jonrón y JC Escarra dos hits.