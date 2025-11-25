Las Aguilas vence 6-1 a los Gigantes SFM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

AGUILAS 6 GIGANTES1

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.-

Las Águilas Cibaeñas se mantuvieron inquebranteables en el torneo 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, al derrotar de manera 6-1 a los Gigantes del Cibao, este lunes en el Estadio Julián Javier.

El equipo amarillo fundamentó su victoria en la notable labor del lanzador Jorge Tavárez y una ofensiva consistente que conectó un total de 13 hits.

Tavárez (1-0), nativo de Loma de Cabrera, se adjudicó su primera victoria de por vida en LIDOM tras una sólida presentación.

El diestro, que había lanzado cuatro ceros en su salida previa, trabajó cinco entradas, permitiendo solo una carrera y tres hits, además de abanicar a cinco rivales y otorgar un boleto. Por segundo juego sucesivo, un lanzador abridor de las Águilas se apunta la victoria. Ayer, Abdiel Mendoza fue el encargado de lograrlo.

El asedio de los bates amarillos fue liderado por Aderlin Rodríguez y Ezequiel Durán, quienes impulsaron dos carreras cada uno.

También fueron pilares José Rodríguez con un sólido desempeño de tres hits, Steward Berroa con un doble y dos sencillos, y Leody Taveras con dos imparables.

Ese poderío se evidenció temprano, ya que los aguiluchos despacharon al abridor Frank Garcés (0-1) en el primer inning, tras un ataque de tres carreras.