Aguilera resalta el impacto social del club Mauricio Báez

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El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó lo que consideró extraordinaria labor social, educativa y deportiva desarrollada por el club Mauricio Báez en beneficio de cientos de niños y jóvenes del sector de Villa Juana y otras comunidades del país.

Durante una visita institucional a las instalaciones del emblemático club capitaleño, Aguilera calificó como “inspiradora” la experiencia de conocer de cerca el trabajo que realizan a través de su fundación, el liceo, la escuela, el centro médico y las áreas deportivas y culturales.

“El club Mauricio Báez representa mucho más que una institución deportiva. Aquí se forman valores, se crean oportunidades y se brinda esperanza a miles de jóvenes que encuentran en este espacio un lugar seguro para aprender, desarrollarse y construir un mejor futuro”, expresó el ejecutivo bancario.

El recorrido incluyó visitas a distintas áreas de la institución, donde el presidente ejecutivo pudo interactuar con estudiantes, directivos y representantes comunitarios, además de conocer los programas de formación académica, desarrollo deportivo y asistencia social que impulsa el club.

Aguilera resaltó el impacto positivo que iniciativas como esta generan en la sociedad dominicana, y reafirmó el compromiso del banco estatal de continuar respaldando proyectos que contribuyan al bienestar colectivo, la educación y el fortalecimiento de la juventud. “Conocer de cerca esta realidad reafirma nuestra convicción de seguir apoyando iniciativas que transforman vidas y aportan al desarrollo integral de nuestra gente”, sostuvo.

Durante la visita, el doctor Aguilera estuvo acompañado por Leo Corporán, César Heredia Guerra, Vladimir D’Oré, Amaury Heredia Guerra, José Domínguez (Boyón) y Nandy Rivas, junto a Franklin Soriano, vicepresidente de Comunicaciones de Banreservas; Diosmary Peralta, jefa de gabinete de Banreservas; y Héctor Romero, asesor de comunicaciones de Banreservas. Los directivos y representantes del Mauricio Báez compartieron detalles sobre los distintos programas sociales, educativos y comunitarios que desarrolla la institución en favor de la juventud.