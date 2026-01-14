Alcaldía SDE entrega balones de voleibol a un total de 50 clubes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) realizó la entrega de 500 balones de voleibol a igual número de niñas pertenecientes a 50 clubes deportivos del municipio, en un emotivo acto celebrado en el lobby del Palacio Municipal, “Dr. José Francisco Peña Gómez”, en honor al Día de Reyes, con la participación del Jugador más Valioso de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, Brayan de la Cruz.

En el encuentro, el alcalde Dío Astacio destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso de su gestión con la niñez y el desarrollo deportivo comunitario.

“Cada balón que entregamos es una oportunidad para que nuestras niñas crezcan con disciplina, valores y esperanza. El deporte es una herramienta poderosa de transformación social, y desde esta alcaldía seguiremos apostando por él como camino de formación y futuro”, expresó el edil.

Durante la entrega, el secretario general de la Alcaldía, Marcos Jesús Colón, reiteró el compromiso de la institución con el desarrollo del deporte en todo el municipio y exhortó a las niñas jugadoras de voleibol a seguir adelante con disciplina y pasión. “El deporte no sólo forja grandes atletas, sino ciudadanas ejemplares”, dijo.