Alcántara y Cabrera están generando interés en mercado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los dominicanos Sandy Alcántara y Edward Cabrera fueron nombres mencionados a menudo antes de la Fecha Límite de Cambios del 2025, pero los Marlins decidieron mantener a ambos lanzadores.

Unos meses después, parece que ambos serpentineros están volviendo a generar bastante interés.

Jon Paul Morosi, colaborador de MLB Network, dijo el lunes que Alcántara y Cabrera son “muy populares” en el mercado de cambios.

Morosi expresó confianza en que Miami hará un canje que involucre a uno de esos dos brazos en las próximas semanas.

Alcántara, de 30 años, puso promedio de carreras limpias de 5.36 en 174.2 entradas en su primer año de regreso de una cirugía Tommy John, pero esa efectividad fue de 3.13 en sus últimas 12 aperturas.

El ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional en el 2022 tiene contrato para la próxima campaña de US$17.3 millones y una opción del club de US$21 millones para el 2027.

Cabrera, de 27 años, siempre ha tenido las herramientas para ser un lanzador de la parte alta de la rotación, pero las lesiones y el control inconsistente a menudo lo han descarrilado.

Sin embargo, este año, su tasa de bases por bolas del 13.3% de por vida mejoró a un mucho más manejable 8.3%.

Terminó lanzando 137.2 episodios, un tope personal, y tuvo efectividad de 3.32 con una tasa de 9.8 ponches por cada nueve entradas hasta finales de agosto, antes de perderse algunas semanas debido a un esguince en el codo derecho. Cabrera estará bajo control contractual del club hasta el 2028.