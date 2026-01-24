Alcaraz, 87 de 100 y avanza a octavos en Abierto de Australia

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

EFE.

En otra muestra de autoridad, con un leve contratiempo en el segundo set que no tardó en solventar, Carlos Alcaraz aceleró hacia los octavos de final del Abierto de Australia con una victoria convincente frente al francés Corentin Moutet, la número 87 del español en un Grand Slam que cumplió los cien partidos jugados en un major en su carrera.

El número uno del mundo ganó por 6-2, 6-4 y 6-1, en dos horas y siete minutos para conmemorar el centenar de encuentros jugados en eventos de este rango. 87 victorias y 13 derrotas marcan el desempeño de un jugador que cada evento apuntala su historia a pesar de su juventud.

No habrá duelo español en octavos del primer Grand Slam del curso porque Alejandro Davidovich no pudo sacar adelante su compromiso frente a Tommy Paul.

Será el estadounidense el adversario del murciano mañana.

Un viejo conocido para el ganador de seis Grand Slam que ya ha jugado siete veces antes con el norteamericano, con triunfos seguidos en los cuatro más recientes. Al domingo llegará Alcaraz de camino hacia el éxito en el único grande que le falta en su historial y con un puñado de registros de precocidad que derribar.

Como ha hecho desde que es profesional, desde que arrancó en el tenis. El compromiso contra Moutet, aplacado, sin hacer uso de las excentricidades que marcan la presencia del galo en el circuito no exigió en exceso al tenista de El Palmar que empezó con una rotura de entrada que ya puso tierra de por medio en el primer set.

Fue una declaración de intenciones ante el zurdo francés que no encontró modo de responder a la velocidad y el intercambio de golpes del jugador murciano.