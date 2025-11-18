Alex y Manny en lista Salón de la Fama

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA) para la elección del Salón de la Fama del 2026 se dio a conocer el lunes, con 12 nuevos nombres que se unen a un grupo de 15 exjugadores que regresan de la votación del 2025.

Éstos son los otros jugadores que regresan en la boleta, enumerados en orden de su porcentaje de votos del 2025, junto con su elegibilidad para el 2026: El campocorto/tercera base Alex Rodriguez (37.1%, quinto año), el jardinero dominicano Manny Ramírez (34.3%, 10mo), el guardabosque venezolano Bob Abreu (19.5%, séptimo), el torpedero Jimmy Rollins (18.0%, quinto), el campocorto venezolano Omar Vizquel (17.8%, noveno), el segunda base Dustin Pedroia (11.9%, segundo), el zurdo Mark Buehrle (11.4%, sexto), el derecho venezolano Francisco Rodríguez (10.2%, cuarto), el antesalista David Wright (8.1%, tercero) . Ramírez es el único de ellos que se encuentra en su último año de elegibilidad.