Ali, el Midas del ring que enseñó a contar en millones

Mucho se ha hablado y escrito sobre el 'jab' demoledor, el baile provocador, el teatro verbal y el carisma de Muhammad Ali, pero su legado más pragmático reside en los libros de contabilidad.

En un deporte en que la cuenta de protección al púgil caído dura 10 segundos, Ali enseñó al ganador a contar para sí en millones de dólares. Ali, fallecido hace casi 10 años, el 3 de junio de 2016, y quien el 17 de enero hubiera celebrado su cumpleaños número 84, no sólo fue para los nostálgicos el “más grande” por su técnica. Fue el visionario que transformó el boxeo como con una varita mágica- de un espectáculo que extraía sus recursos de las ventas de las taquillas lo elevó hasta convertirlo en una industria global de transmisión satelital.

Y a sus colegas boxeadores, el nacido en Louisville (Kentucky) y bautizado con el nombre de Cassius Marcelus Clay Jr. les dio un nuevo rol con el ejemplo, pues él mismo pasó de ser un empleado a tornarse el principal socio comercial de cada combate. Recuerdos en sepia

Desde su debut en 1960 ya era una suerte de 'anomalía económica'. Mientras su primer oponente, Tunney Hunsaker, recibió 300 dólares, él percibió 2.000. Aquella brecha inicial no era casualidad, sino el anuncio de un valor de mercado sin precedentes.

Muhammad Ali vence a Sonny Liston (1964), por la vía del ko.

Sin embargo, el verdadero salto ocurrió el 25 de febrero de 1964 ante Sonny Liston. Aunque cobró 362.000 dólares y Liston 1,3 millones, el triunfo le otorgó algo más valioso que el dinero- el poder de negociar su estatus.

Esa noche marcó otra transformación en el boxeo porque a los 22 años, proclamado como el nuevo campeón mundial de los pesos pesados, el aún llamado Cassius Clay pronunció una de sus frases más memorables- "¡Soy el más grande, sacudí al mundo!" Diez días más tarde adoptó el nombre de Muhammad Ali tras convertirse al Islam y porque estaba convencido de que su nombre natal era de esclavo. Así encontró la identidad que representaba no solo su fe religiosa, sino sobre todo su libertad. Entonces dejó de ser un contratado para convertirse en el motor principal de cada evento, un 'gate draw' o “atractivo de taquilla" que llenaba arenas y vaciaba bolsillos con la misma facilidad con la que esquivaba golpes del rival y acertaba los suyos.