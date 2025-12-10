Alicia Féliz gana tres de plata y Tonton un bronce en pesas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los dominicanos Alicia Féliz Vásquez y Francisco Tonton obtuvieron tres medallas de plata y otra de bronce, en sus respectivas categorías, en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Levantamiento de Pesas que se celebra en el Pabellón José Joaquín Puello, en el Parque del Este.

El torneo, dedicado a Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, miembro COI y expresidente del COD, es el único clasificatorio para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y continúa hoy con la jornada matutina, desde las 10:00 de la mañana, y en hora vespertina, desde las 2:00 de la tarde.

Féliz Vásquez conquistó la presea de plata en la categoría de los 95 kilos con una alzada de 91 kilos en el arranque, modalidad en la que reinó con el oro la venezolana Génesis Rodríguez, con 97 kilogramos, mientras el bronce recayó sobre Iren Palacios Borrego, de México, con 90 kilos.

En el envión, la quisqueyana consiguió la plata, con 115 kilos, al igual que en el total, con 206. Los oros fueron para la venezolana Génesis, con 123 y 220 en el total, y los bronces los ganó la mexicana Borrero, con 107 kilos y 193 en total.

El criollo Francisco Tonton se hizo del bronce en envión, con 160 kilos levantados, quedó quinto en el arranque con una alzada de 127 kilos, y tuvo un total de 288 kilos en la categoría de los 71 kilogramos.

La prueba fue dominada por el venezolano Reinner Arango Méndez, quien levantó 145 kilos en arranque y 180 en envión, para un total de 325 kilogramos.

Las preseas de plata fue para el mexicano Jorge Cárdenas Estrada, quien completó 140 kilos en arranque y 172 en envión, para 312 kilos en total.