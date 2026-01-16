Álvarez Soto: “Club Naco vivió un 2025 con logros históricos”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta Directiva del Club Deportivo Naco, el inmortal del Deporte, Mario Alvarez Soto, anunció que cerró el 2025 con la mayor solidez y fortaleza en activos totales que superan los 950 millones de pesos, superando en un 25% con relación al año 2024, logrando la posición financiera más sólida en su historia, así como un apoyo sostenible a los deportes de la organización.

Agradeció a todos los socios y la familia naqueña por brindar su apoyo a la Junta y reafirmó que, “nuestras intervenciones son confiables, creíbles y comprobables, por lo que les pido que cuidemos y defendamos nuestra organización”.

“Logramos invertir en 2025 unos 125 millones de pesos en edificaciones, las cuales son comprobables por todos, la Directiva labora de cara al sol para beneficio de la membresía, mañana, tarde y noche, los 365 días del año”, dijo.

En activos fijos netos pasaron en 2025 de 578 millones a 716 millones de pesos. En Cabamar se invirtió 7.8 millones y se renovaron los mobiliarios y las maquinarias por un valor de más de 32 millones de pesos. “Cómo se logró eso. No es magia. Lo hemos logrado con recursos propios, sin préstamos”, dijo.