Álvaro y Palmenia ganan Maratón Monumental

SANTIAGO.

El dominicano Álvaro Abreu y la colombiana Palmenia Agudelo se adueñaron de la ruta y ganaron la novena edición de la Maratón Monumental Primer Santiago de América, una fiesta del fondo en la que se registraron tres nuevos récords y tomaron la salida cerca de tres mil atletas élite y aficionados, provenientes de 26 países.

El torneo atlético internacional, que se corrió en las modalidades de 42K, 21K y 10K, repartió 100 mil dólares en premios entre los ganadores de las diferentes categorías.

Abreu, nacido en Santiago y apoyado por el calor de su gente a lo largo del trayecto, completó los 42 kilómetros en dos horas, 15 minutos y 47 segundos, para establecer una nueva marca en este maratón. El año pasado, cuando también se proclamó campeón, había detenido el reloj en 2 horas, 18 minutos y 7 segundos en la misma distancia.

El segundo lugar en la rama masculina de 42K fue para Alexander de la Rosa, de San Juan de la Maguana, con tiempo de 2 horas, 21 minutos y 12 segundos. Amauri Rodríguez se quedó con el tercer puesto al cronometrar 2:23:11.

En la rama femenina de los 42 kilómetros, la colombiana Palmenia Agudelo dominó de punta a punta y se adueñó de la cima, cruzando la meta con tiempo de 2 horas, 39 minutos y 54 segundos. La dominicana Soranyi Rodríguez, de Bonao, fue la primera local en arribar y terminó segunda con marca de 2:41:56, durante las competencias.