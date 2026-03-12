Andersson García cumple su sueño y debuta en la NBA con Utah

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El base dominicano Andersson García hizo su esperado debut en la NBA con los Jazz de Utah contra Karl-Anthony Towns y los Knicks de Nueva York.

El oriundo de Moca registró seis puntos, nueve rebotes, un bloqueo y un robo de balón en 25 minutos de acción.

García firmó un contrato de 10 días con el Jazz y espera poder ganarse un puesto con el equipo para el resto de la temporada.

Trayectoria

Andersson García mide 2.01 metros, pesa 109 kilogramos y ha jugado la posición de base durante toda su carrera deportiva.

En cinco temporadas universitarias en Mississippi State (2020-22) y Texas A&M (2022-25), participó en un total de 104 partidos, 16 como titular, con los Aggies y, como junior, lideró la conferencia con 9.1 rebotes por partido, además de ser nombrado Equipo Defensivo All-SEC 2023-24.

Tras su paso el basket universitario, García jugó para los Capitanes de la Cuidad de México para la temporada 2025-26,

En un total de 35 juegos, el dominicano promedió 10.9 puntos, 9.8 rebotes, 2.0 asistencias y 1.4 robos