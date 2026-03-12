Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Actuación

Andersson García cumple su sueño y debuta en la NBA con Utah

El oriundo de Moca registró seis puntos, nueve rebotes, un bloqueo y un robo de balón en 25 minutos de acción.

Andersson García

Andersson García

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio
Publicado por
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Creado:

Actualizado:

El base dominicano Andersson García hizo su esperado debut en la NBA con los Jazz de Utah contra Karl-Anthony Towns y los Knicks de Nueva York.

El oriundo de Moca registró seis puntos, nueve rebotes, un bloqueo y un robo de balón en 25 minutos de acción.

García firmó un contrato de 10 días con el Jazz y espera poder ganarse un puesto con el equipo para el resto de la temporada.

Trayectoria

Andersson García mide 2.01 metros, pesa 109 kilogramos y ha jugado la posición de base durante toda su carrera deportiva.

En cinco temporadas universitarias en Mississippi State (2020-22) y Texas A&M (2022-25), participó en un total de 104 partidos, 16 como titular, con los Aggies y, como junior, lideró la conferencia con 9.1 rebotes por partido, además de ser nombrado Equipo Defensivo All-SEC 2023-24.

Tras su paso el basket universitario, García jugó para los Capitanes de la Cuidad de México para la temporada 2025-26, 

En un total de 35 juegos, el dominicano promedió 10.9 puntos, 9.8 rebotes, 2.0 asistencias y 1.4 robos

Sobre el autor
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago. Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

tracking