Angel de la Cruz presidirá el CO Torneo de Baloncesto

La Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (ABASADO) anunció que el licenciado Ángel de la Cruz, actual presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, presidirá el Comité Organizador del décimo Torneo de Baloncesto Superior de dicha demarcación.

El anuncio se produjo luego de una reunión entre una comisión de alto nivel de la ABASADO, representantes de las franquicias y el funcionario, donde se oficializó que el evento iniciará el 4 de marzo de 2026.

Al aceptar la designación, de la Cruz manifestó sentirse honrado por la responsabilidad otorgada por la dirigencia deportiva.