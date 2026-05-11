Antonella Aybar: Nadadora dominicana que sueña con el podio en Juegos SD 2026

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Antonella Aybar se alista para vivir su primera experiencia en un evento de la dimensión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Ya dio el primer paso, que fue lograr la clasificación y ahora sueña con subir al podio del evento multideportivo más importante de la región, cuya próxima edición será celebrada del 24 de julio al 8 de agosto de este año en Santo Domingo.

“Estoy consciente de que llegar al podio de cualquier evento implica dedicación, sacrificio y pasión por tu deporte. Puedo asegurar con firmeza que trabajo para alcanzar cada una de las metas que me he planteado en la natación”, dice Antonella.

Se inició en la natación a la edad de 11 años, luego de incursiones efímeras en la gimnasia y el tenis, según confirmó su madre, Elsa Marisol.

“Ella (Antonella) es una apasionada del deporte y su dedicación, sacrificio y disciplina la llevarán lejos; es lo que pensamos y esperamos”, plantea.

Y aunque los Centroamericanos y del Caribe representan su primera participación en un evento del ciclo olímpico, Aybar viene construyendo una sólida trayectoria internacional dentro de la natación juvenil, destacándose como una de las atletas dominicanos de su generación con mayor proyección.

Su camino internacional comenzó en el Campeonato Centroamericano y del Caribe del 2023 en San Salvador.

Este evento marcó el inicio de su carrera internacional y le abrió el camino para competencias de mayor nivel.

En 2024 continuó su crecimiento competitivo participando en competencias internacionales en México, donde siguió fortaleciendo su experiencia frente a atletas de alto rendimiento de diferentes países.

Durante el año 2025 dio otro paso importante al competir en Ibagué, una de las experiencias internacionales que consolidaron aún más su nivel competitivo en pruebas de libre y mariposa.

Ese mismo año alcanzó uno de los logros más importantes de su carrera al participar en el Campeonato Mundial Junior de Natación en Rumanía, representando oficialmente a República Dominicana en un escenario mundialista juvenil.

En el Mundial Junior fue inscrita en 200, 400 y 800 metros libres. Integró, además, el relevo femenino 4X100 libre. Se ha destacado especialmente en 50, 100, 200, 400 y 800 metros libres, además de 50 y 100 metros mariposa.

Gracias a su evolución y resultados competitivos, Antonella logró también este año su clasificación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.