Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Rival

Antonio Guzmán empata serie final

Tejeda y Ramos lideraron la ofensiva para que la final se igualara 2-2, pactada al mejor de 7 juegos. La serie sigue mañana

Edgar Tejeda, del Antonio Guzmán, guía el balón.

Edgar Tejeda, del Antonio Guzmán, guía el balón.

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Las impresionantes actuaciones del refuerzo capitalino Edgar Tejeda y del nativo Luis Ángel Ramos impulsaron el triunfo este martes del club Antonio Guzmán ante Savica, 99-97, para la igualar la serie final del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025-26), en el polideportivo Leo Tavárez.

Tejeda y Ramos lograron actuaciones ofensivas de dobles-dobles: 32 puntos y 12 asistencias, con seis rebotes, y 28 tantos y 18 balones capturados, y seis asistencias, respectivamente.

Contaron con los aportes de los nativos José Castillo con 19 puntos y Ariel De León 10.

Por los perdidos, que tuvieron a tres jugadores con 20 o más puntos, sobresalieron el refuerzo mocano Darwin Rosario tuvo superbo con un triple-doble de 27 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking