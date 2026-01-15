Antonio Guzmán empata serie final

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las impresionantes actuaciones del refuerzo capitalino Edgar Tejeda y del nativo Luis Ángel Ramos impulsaron el triunfo este martes del club Antonio Guzmán ante Savica, 99-97, para la igualar la serie final del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025-26), en el polideportivo Leo Tavárez.

Tejeda y Ramos lograron actuaciones ofensivas de dobles-dobles: 32 puntos y 12 asistencias, con seis rebotes, y 28 tantos y 18 balones capturados, y seis asistencias, respectivamente.

Contaron con los aportes de los nativos José Castillo con 19 puntos y Ariel De León 10.

Por los perdidos, que tuvieron a tres jugadores con 20 o más puntos, sobresalieron el refuerzo mocano Darwin Rosario tuvo superbo con un triple-doble de 27 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias.