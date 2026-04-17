Anuncian Copa de Sóftbol dedicada al director de Aduanas

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Con dedicatoria al director General de Aduanas, doctor Nelson Arroyo, se celebrará el próximo domingo la Copa Confraternidad Deportiva en el estadio de softbol del Club de Aduanas.

El anuncio fue hecho por el señor Polibio Díaz, presidente del Comité Organizador, quien resaltó que en el evento participarán equipos en las modalidades libre superior y chata modificada.

Agregó que con la celebración del evento también quedará inaugurado el remozamiento que le fue realizado a la instalación deportiva.

El señor Polibio Díaz informó que el primer partido será protagonizado por la preselección superior de la Dirección General Aduanas, conjunto que tiene récord invicto de 20-0 y la poderosa selección de La Romana.

Estos equipos protagonizarán una serie pactada a un 3-2.

Agregó que luego se enfrentarán en chata modificada, a muerte súbita, los equipos Liga de la UASD y Rifcoim y La Famila.

El presidente del Comité Organizador resaltó el gran entusiasmo que reina entre la familia del softbol por el evento dedicado a Nelson Arroyo.

Resaltó que para la ocasión han sido invitadas destacadas figuras de la vida nacional, entre las que resaltó al alcalde del municipio Santo Domingo Este, Dio Astacio, así como el señor Quico Tabar, administrador de la Lotería Nacional.

Además, el periodista Persio Maldonado, la vicerrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Rosalía Sosa; el señor Juan Montalvo, encargado del Club de Aduanas, entre otros.

El evento incluye una ceremonia de apertura, con la participación del ballet folklórico del Ministerio de Turismo.

“Hemos realizado el remozamiento del estadio, algo sin precedentes en la historia de la liga, el cual quedará inaugurado con la celebración de esta copa de softbol”, dijo Polibio.

Ponderó, además, la dedicatoria del evento a Nelson Arroyo, de quien resaltó su apoyo a las actividades deportivas, además del gran trabajo que realiza al frente de la Dirección de Aduanas.