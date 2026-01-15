Anuncian Dominican Roll Race de autos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Dominican Roll Race retorna a la pista con la celebración los días 17 y 18 de enero desde las 10 de la mañana de su versión número 12, evento programado para efectuarse en el Autódromo Las Américas, uno de los que genera mayores expectativas y de los más importantes en el automovilismo en el país.

Desde su nacimiento en 2017, el Dominican Roll Race se ha consolidado como una referencia en las carreras lanzadas en Dominicana, certamen que ha logrado reunir a más de 10 mil espectadores a lo largo de sus ediciones.

Esto le ha permitido posicionarse como una plataforma clave para los autos de alto rendimiento de la región del Caribe.

En esta ocasión, el certamen volverá a reunir a los automóviles más exóticos y de alto desempeño más rápidos de República Dominicana y Puerto Rico.

Desde ya se espera una gran disputa entre los pilotos y vehículos de ambas islas, naciones que también en el automovilismo y sus modalidades registran por años una estricta rivalidad.

Como parte de esta edición, el certamen elevará aún más su nivel competitivo al albergar la final de la categoría 8.5 de dragueo, integrando dos disciplinas que generan gran interés entre pilotos, equipos y fanáticos.

Uno de los regresos más esperados es el del equipo Pérez Drag Shop.