Anuncian Festival Deportivo Hato Mayor Vicentillo 2026

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El Festival Deportivo Hato Mayor Vicentillo Semana Santa 2026, de gala por su 30 aniversario, anunció la dedicatoria y sus homenajeados en las distintas disciplinas, en un evento que promete ser uno de los más importantes del país en ese periodo.

El festival contará con una premiación superior a los 5 millones de pesos para los equipos y atletas ganadores, dentro de un montaje general que supera los 8 millones, reafirmando el compromiso con el desarrollo deportivo y comunitario.

Así lo dio a conocer Rubén Darío Cruz Ubiera, (Rubén Toyota), presidente del Comité Organizador, en un encuentro con la prensa nacional, celebrado en el salón James Rodríguez, del Ministerio de Deportes, en el que estuvo acompañado en la mesa principal por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; Pedro Richardson, de la Federación Dominicana de Distritos Municipales; Alison Díaz, de la Federación Dominicana de Softbol; José Manuel Ortega, Director del Distrito Municipal San Francisco Vicentillo y Laritza Díaz, inmortal del Deporte Dominicano.

En su intervención el ministro Cruz reafirmó su compromiso de apoyar el evento.

De su parte, Rubén Toyota anunció que en el voleibol de playa, la dedicatoria está dirigida al ministro de Turismo, David Collado, en reconocimiento a su destacada gestión proyectando a la República Dominicana como un destino turístico de excelencia a nivel mundial.

Asimismo, se realizará un reconocimiento a Laritza Díaz, por su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Dominicano y tres reconocimientos sorpresa a atletas por su tiempo en la disciplina del voleibol.

En softbol, la dedicatoria será para Ecolástico Ozorio Aponte, junto a un reconocimiento póstumo a Yinet Morla Fulgencio.