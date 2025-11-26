Anuncian últimos electos al Salón de la Fama Clase 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Salón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana (Safamrd) escogió los últimos deportistas que serán exaltados y otros que serán reconocidos el próximo domingo, en el XIV Ceremonial de Exaltación 2025.

La actividad está prevista iniciar a las 10:00 de la mañana del domingo en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico y tendrá una dedicatoria especial al maestro Miguel Peña.

El presidente de honor será el empresario de la televisión Fernando Hasbún.

Igualmente, anunció un reconocimiento para Arelis Brito, por su trayectoria en Taekwondo; a Juan Raúl Suazo Melenciano, en Kung Fu, así como a la Escuela Sabana Grande de Boyá y el Club Deportivo y Cultural Los Cachorros.

Los últimos electos fueron Alejandro Serrallés y José R. Del Rosario, en Kung Fu; José Manuel Silverio, Jorge Amaury Guerrero, en Tae Kwon Do, al igual que Héctor Pilier, como propulsor en Tae Kwon Do, de La Romana.

El actividad cuenta con el respaldo de la Distribuidora Corripio, Ferquido y la Fundación Macarrulla.

José R. Del Rosario, de la disciplina de Kung Fu.

Tiene 56 años. Nació en Santo Domingo, vive en Kissimmee, Florida, EE. UU. Pionero en el país del Kung-Fu, Hungfu Hung, Sing Choy Lee y del Sanda, Boxeo Chino.

Profesor de Educación Física, egresado de la Universidad Pedagógica Experimiental Libertador “UPEL”, Venezuela.

Maestro Internacional de Kung-Fu (Artes MarcialesChinas), certificado de Chui Cheung Kung-fu Kwon International de Hong Kong, miembro de Choy Lee Fut Kung-Fu Union LTD de Hong Kong, certificado por la Asociación China de Wushu en La Universidad de Zhe-Zhiang China.

Jorge Amaury Guerrero

Nació el 2 de julio de 1971 en Monte Plata. Licenciado en Educación Física, Instituto Superior de formación docente (Inefi).

Cuenta con varios diplomados y participó en el seminario de árbitros de Taekwondo.

José Manuel Silverio

Nació en Santiago. Tiene estudios en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa); curso-taller de presentación física en Utesa (Santiago) y seminario para coach nacionales.