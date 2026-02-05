Arajet gana torneo de polo femenino en Punta Cana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Punta Cana, La Altagracia.

El equipo Arajet, se coronó campeón en la tercera Copa Internacional de Polo Femenino en el Puntacana Polo Club, consolidando este evento como una de las principales citas del polo femenino en el Caribe y fortaleciendo el posicionamiento del destino dentro del turismo deportivo internacional.

El torneo contó con la participación de jugadoras provenientes de Argentina, Colombia, Suiza, Rusia, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y República Dominicana, reflejando el carácter global de la competencia y el creciente interés que despierta el polo femenino en la región. El equipo Arajet se coronó de esta tercera edición tras una destacada participación. La cuarteta estuvo integrada por Fiona Kempton, Lydia Williamson, Daniela Luque y Martina Gadea, con una final de alto nivel frente al conjunto KIA/Autoasesores, conformado por Rachel Pratola, Fiona McKelvie, Eliane Bruhin y Clara Martínez Ferrario, segundo lugar.

En la categoría subsidiaria, el APANI, por Rachel White, Mary Jo Reinhart, Tess Maurice y Juana Deramo, el Barceló, conformado por Laura Bancroft, Eva Sevostyanova, Praxila Trabattoni y Alexia Laprida, en segundo puesto.