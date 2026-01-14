Argenis Núñez, nuevo presidente del boxeo Distrito Nacional

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Argenis Núñez, ex miembro de la selección nacional de boxeo, se convirtió en el nuevo presidente de la Asociación de Boxeo del Distrito Nacional.

Núñez encabezó la única plancha que se inscribió para participar en la asamblea eleccionaria, efectuada el pasado sábado en el coliseo de boxeo Carlos “Teo” Cruz.

Núñez, ganador de medallas en dos ediciones de los Juegos Panamericanos: bronce, en Santo Domingo 2003 y plata en Río de Janeiro 2007, obtuvo 12 de 14 sufragios emitidos.

Hubo dos votos nulos.

El nuevo presidente de la Asociación de Boxeo del Distrito Nacional tiene, además, el mérito de ser el primer boxeador dominicano que clasificó a los Juegos Olímpicos por la vía de un Campeonato Mundial, el cual se celebró en Chicago en el 2007.

Allí, Núñez se clasificó para los Juegos Olímpicos Beijing 2008, donde uno de sus compañeros, Félix Díaz, se alzó con la presea de oro. A Núñez le acompañan en el nuevo comité ejecutivo, el cual dirigirá los destinos de la entidad que gobierna el boxeo distrital por los por los próximos dos años, los señores Sandy Lugo Martínez, vicepresidente; Ramón Luciano, secretario general; Juan Ubaldo Cabrera, tesorero; Juan Santana y Marisol Reyes, vocales, mientras que Héctor Felipe Rosa, como encargado de prensa.

El ex destacado atleta sustituye en la presidencia de la Asociación a Gerardo Montero, quien decidió no repostularse para dar paso a nuevas generaciones de dirigentes.

La comisión electoral fue presidida por Roberto Ramírez, presidente de la Federación Nacional de Ligas y Clubes e integrada por Angel Rivas, presidente de la Asociación de Voleibol del Distrito Nacional y el periodista Camilo Javier.

El proceso fue supervisado por el periodista Primitivo Cadete, en representación de la Federación Dominicana de Boxeo, de cuyo comité ejecutivo es miembro.

Las elecciones se desarrollaron en un ambiente de camaradería.