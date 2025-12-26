Armando Hernández: “Está fuerte categoría de Yunior”

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Armando Hernández, entrenador de la selección nacional de boxeo, afirmó que para Yunior Alcántara poder hacer el equipo que representará al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tendrá que olvidarse temporalmente del boxeo profesional.

“Tiene que someterse a nuestro plan de entrenamientos”, advirtió Armando, quien dijo que en caso contrario, el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024, no formará parte del plantel dominicano.

La reacción de Armando se produce a propósito de unas declaraciones de Yunior Alcántara, en la que muestra su interés de representar al país en la cita regional del próximo año en Santo Domingo.

Sin embargo, el nativo de Higüey, provincia La Altagracia, debutó con una victoria por decisión unánime en el boxeo profesional.

“Es que prepararse para una pelea profesional es completamente distinto a prepararse para un evento amateur”, dijo Armando.

Agregó, además, que la categoría de los 51 kilos está muy fuerte en la región y que para Yunior poder salir airoso tendrá que recibir una preparación muy especial.

Resaltó que Alcántara viene de perder su primera pelea en los Juegos Bolivarianos, pero que el púgil nunca se integró a la preparación del equipo nacional.