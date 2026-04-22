Arranca la Copa Rica 2026 con un alcance nacional sin precedentes

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El escenario deportivo escolar se viste de gala, con el firme propósito de fomentar el talento, la sana competencia y la integración estudiantil, se anunció oficialmente el inicio de la Copa Rica 2026. Este año, el evento rompe sus propios esquemas al expandir su presencia geográfica y abrazar las nuevas tendencias digitales.

El calendario de competiciones promete emociones intensas desde el primer día:

El 7 de mayo, la acción comenzará con el torneo de voleibol, las canchas de diversos colegios participantes se convertirán en sedes oficiales, llevando la adrenalina directamente a los patios escolares de Santo Domingo, Santiago y La Romana.

El fútbol intercolegial se trasladará a las canchas del club Santa Fe, los encuentros se disputarán los domingos 10, 17 y 24 de mayo, siendo esta última fecha la elegida para coronar al gran campeón nacional.

La gran novedad de esta edición es el salto a la era digital, los días 5, 6 y 7 de junio, la Copa Rica se integrará al prestigioso evento de tecnología y videojuegos Blink, donde los estudiantes medirán sus habilidades en los controles.

En esta edición, la Copa Rica 2026 fortalece su presencia en el interior del país; el torneo contará con sedes estratégicas distribuidas a nivel nacional, consolidándose como una plataforma de alcance integral en todo el territorio.

Los atletas ganadores recibirán una recompensa inolvidable: un viaje grupal a La Hacienda Park. Además, la marca premiará la lealtad de la comunidad escolar mediante su dinámica de registro de empaques:

- 100,000 para el colegio que más puntos acumule

- 50,000 para la dirección que más puntos acumule

- 30,000 para la cafetería que más puntos acumule

"En Rica, creemos fielmente que el deporte es el motor del desarrollo juvenil, con esta edición de la Copa Rica 2026, no solo buscamos la excelencia física en el voleibol y el fútbol, sino que evolucionamos junto a los jóvenes integrando los Esports. Queremos que cada estudiante, desde Punta Cana hasta Puerto Plata, sienta el orgullo de representar a su institución", expresó Nicholle Pages, Gerente de Categoría Jugos y Bebidas de Grupo Rica