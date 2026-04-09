Arranca el Torneo Doble A 2026 en San Pedro de Macorís: 11 equipos en competencia

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SAN PEDRO DE MACORÍS, Rep. Dom. El 69 Torneo de Béisbol Doble A de la provincia de San Pedro de Macorís iniciará el próximo sábado 11 del presente mes, dedicado a la senadora Dra. Aracelis Villanueva, por la Copa Fundación Robinson Canó. El anuncio oficial fue realizado durante un acto celebrado en el Salón de Prensa del Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad.

Participan 11 equipos, los cuales estarán divididos en dos circuitos denominados Municipal y Pueblo. Arranca a las 2:00 de la tarde en el estadio en el Tetelo Vargas, con un enfrentamiento entre los equipos, Municipio Consuelo, subcampeón e Ingenio Santa Fe, que fue el campeón.

Durante la serie regular se jugará bajo el formato todos contra todos, con un calendario de 10 partidos por equipo, incluyendo enfrentamientos internos dentro de cada circuito.

Finalizada esta fase, los conjuntos que ocupen el primer lugar en cada grupo avanzarán directamente a la siguiente ronda, mientras que los equipos ubicados en las posiciones dos y tres disputarán una serie 3-2 para definir quién enfrentará a los líderes de cada circuito.

Los equipos ganadores por circuitos avanzarán a la gran serie final, pactada al mejor de cinco partidos para definir al campeón del tradicional torneo provincial.

El reglamento establece que podrán participar jugadores en condición de release, con una nómina general de 30 jugadores por equipo y un roster diario de 25 peloteros habilitados para cada encuentro.

El presidente del Comité Organizador, Miguel Ángel Marte, destacó la importancia del torneo al señalar que en la pasada edición 35 jóvenes lograron firmar con organizaciones del béisbol profesional de los Estados Unidos, cifra que calificó como récord para un torneo Doble A en el país.

Asimismo, exhortó a los jugadores a mantener la disciplina y el juego limpio, valores esenciales para preservar la tradición y el respaldo masivo de los fanáticos en los estadios.

Marte anunció que la dirección técnica del torneo estará bajo la coordinación general del veterano Arturo de Óleo, a quien definió como una garantía de organización, experiencia y responsabilidad en el manejo técnico del evento.

El acto contó con la presencia de importantes figuras del ámbito deportivo y político, entre ellas José Canó, ex Grandes Ligas y presidente de la Asociación de Béisbol de San Pedro de Macorís; la senadora Dra. Aracelis Villanueva, homenajeada del torneo; la gobernadora provincial Yovanny Baltazar; el diputado Luis Gómez; la ingeniera Nancy Santana, presidenta de la Asociación de Cronistas Deportivos de SPM.

Óleo, director técnico del evento, y Abraham Solano (Frank Cabrera), secretario de la entidad organizadora. También estuvieron presentes los regidores municipales Israel Madrigal y Walki Cuevas, junto a dirigentes deportivos, atletas y personalidades invitadas.

Copa Robinson Canó

Uno de los momentos más destacados de la actividad fue la presentación oficial de la Copa Fundación Robinson Canó, entregada por Charlie Canó, donde fue resaltado el respaldo permanente del estelar jugador de Grandes Ligas y figura de las Estrellas Orientales, Robinson Canó, quien ha mantenido su patrocinio al torneo de manera ininterrumpida durante los últimos años, fortaleciendo el desarrollo del béisbol amateur en la provincia.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de José Canó, presidente de la Asociación de Béisbol de San Pedro de Macorís, quien agradeció la integración de un comité organizador de alto nivel y afirmó que el béisbol petromacorisano, la región Este y todo el país celebran el inicio de una nueva edición del tradicional Torneo Doble A.

La actividad fue conducida por el presidente de la Asociación de Locutores de San Pedro de Macorís y cronista deportivo John Carmelo, quien fungió como maestro de ceremonias.