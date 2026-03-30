Arrancó el Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo con feria inclusiva y torneos de softbol

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HATO MAYOR, Rep. Dom.— Con una emotiva jornada dedicada a la inclusión social y al fortalecimiento del deporte comunitario, fue inaugurado el Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo, evento que este año celebra la gala del 30 aniversario del voleibol playero, disciplina principal de la tradicional justa deportiva.

Las actividades iniciaron con la Feria para Personas con Discapacidad, la cual comenzó con un desfile que partió desde su sede central hasta el Polideportivo Héctor “Vikingo” Monegro, reuniendo autoridades, atletas, familiares y representantes comunitarios.

La feria estuvo dedicada a la profesora Catalina Santana, directora de la Escuela para Sordos de la provincia, en reconocimiento a su compromiso con la educación inclusiva y el desarrollo social.

El acto protocolar inició con la invocación religiosa a cargo del pastor José Carlos, seguida de las palabras de bienvenida pronunciadas por Luciempricila Sánchez, presidenta de Rehabilitación Filial Hato Mayor.

Durante su intervención, Sánchez destacó que la actividad representa un esfuerzo colectivo orientado a sensibilizar a la sociedad sobre la realidad que enfrentan las personas con discapacidad.

“Esta actividad es un reflejo del esfuerzo colectivo para llamar la atención de la sociedad y lograr que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta”, expresó.

Señaló además que millones de ciudadanos enfrentan obstáculos para su inclusión en el ámbito laboral, calificándolo como una desigualdad social que debe superarse mediante el compromiso de toda la comunidad.

Posteriormente, hizo uso de la palabra Rubén Darío Cruz (Rubén Toyota), presidente del Comité Organizador del Festival Deportivo, quien manifestó su solidaridad con las palabras de Sánchez y agradeció a las instituciones, colaboradores y padres de niños especiales presentes por hacer posible la actividad.

Cruz ponderó la labor que realiza Rehabilitación en Hato Mayor y recordó que años atrás muchos niños con condiciones especiales eran ocultados por sus familias y “hoy tiene más valor que puedan mostrarse tal y como son, apreciar sus capacidades y demostrar el gran corazón que caracteriza a cada uno de ellos”.

Arranca el softbol provincial y regional

Concluida la feria inclusiva, las actividades deportivas continuaron con la inauguración del torneo de softbol provincial en el estadio La Toronja, donde participan nueve equipos divididos en tres grupos. La justa deportiva está dedicada a Escolástico Ozuna (Guandule).

Los conjuntos en competencia son, Los Rebeldes, Caballos de la China, Hijos del Cohete de Los Hatillos, El Guayabal, Los 13 de Yerba Buena, Paso Cibao, Club Ondina, Vallejores de Corazón y Los Niños Malos de Sabana de la Mar.

El torneo reparte premios de RD$50,000 para el equipo campeón, RD$30,000 para el subcampeón y RD$20,000 para el tercer lugar, además de trofeo de campeón y medallas para los equipos monarcas.

En la categoría regional participan representaciones del Este del país: San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia (Higüey), El Seibo, Monte Plata y Hato Mayor.

Durante la ceremonia inaugural, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Rodolfo Alcalá, presidente de la Asociación de Softbol de Hato Mayor, mientras que Cruz pronunció el discurso central del evento.

Guandule realizó el lanzamiento de honor de la primera bola, recibido por Ricard Alcántara; Héctor Monegro fungió como bateador de honor y Rubén Darío Cruz actuó como árbitro simbólico.

El Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo continuará desarrollándose con las competencias de voleibol playero en las canchas de Arenas del Rancho Doña Callita; dominó masculino y femenino; Billar A y B y Regional; ajedrez nacional y juego de Damas provincial.

Al concluir sus palabras Rubén Toyota afirmó que “estamos ante un evento que promueve la integración social, la inclusión y el fortalecimiento del deporte en la provincia, y el fortalecimiento de la economía de la ciudad de Hato Mayor y el Distrito Municipal San Francisco Vicentillo.