Arsenal y Atlético empatan 1-1 en el partido de ida de las semifinales de Liga de Campeones

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El Atlético de Madrid y el Arsenal empataron 1-1 en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones el miércoles.

Fue un encuentro intenso en Madrid entre dos clubes que buscaban regresar a la final tras una larga ausencia y conquistar el título europeo por primera vez.

Fue un marcado contraste con la semifinal del martes, en la que el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, se impuso al Bayern de Múnich por 5-4 en un emocionante partido en Francia.

Viktor Gyökeres adelantó al Arsenal en el Estadio Metropolitano al convertir un penalti en el minuto 44. Julián Álvarez empató para el Atlético, también de penalti, en el minuto 56.

El Arsenal dispuso de otro penalti en el minuto 78 después de que Eberechi Eze fuera derribado por David Hancko dentro del área, pero la decisión fue anulada, minutos después, tras la revisión del VAR.

El partido de vuelta se disputará el próximo martes en Londres. En la fase de grupos de la competición, el Arsenal goleó al Atlético por 4-0 en el Emirates Stadium.

El Atlético de Madrid llegó por última vez a la final de la Liga de Campeones en 2016, cuando perdió contra su rival de ciudad, el Real Madrid.