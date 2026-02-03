Asamblea Boxeo reconoce aportes Franklin De la Mota

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Boxeo y su asamblea nacional reconocieron al viceministro de Deportes, Franklin De la Mota.

El inmortal del deporte Bienvenido Solano, acompañado por el pleno del comité ejecutivo de la FEDOBOXA, fue el encargado de hacer entrega de la placa al homenajeado.

“La Federación Dominicana de Boxeo y su asamblea nacional 2026 reconocen a Franklin De la Mota por su respaldo constante e incondicional al deporte nacional y por ser aliado de extraordinaria importancia para el desarrollo del boxeo dominicano “, reza la placa.

El reconocimiento fue realizado en el marco de la asamblea nacional de la FEDOBOXA, la cual contó con la presencia de delegados de todas las provincias del país y el Distrito Nacional.

El escenario fue el Centro de Desarrollo Regional del Voleibol en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

“Agradezco profundamente este inmerecido reconocimiento, soy un servidor público y lo único que hago es cumplir con una responsabilidad que bajo mis hombros han puesto el presidente Luis Abinader y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz”, planteó De la Mota.

Confesó que su amor por el boxeo lo heredó de su madre, quien es una fanática de este deporte. Viene de presidir el comité organizador de la edición 2025 del Campeonato Nacional de Boxeo Élite, celebrado con gran éxito en Sabana Grande de Boyá, donde fue declarado hijo adoptivo por el Ayuntamiento local.

De la Mota se convierte en la primera figura del deporte dominicano reconocida por la asamblea nacional de la FEDOBOXA.

Además de Bienvenido Solano, en la entrega de la placa participaron los inmortales del deporte don Arturo Morales y Félix Díaz, medallista de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, así como todos los miembros del ejecutivo.