Ashton y St. Patrick se coronan voleibol y basket

Los colegios Ashton y St. Patrick se coronaron campeones en los torneos de voleibol y baloncesto correspondiente a la XXIV Sports Cup de Saint Thomas School 2025.

Ashton se llevó los lauros en voleibol femenino en categoría HS y en baloncesto masculino al vencer St. Patrick.

En voleibol, Franchesca Brito (Cathedral) lideró el departamento de punto, Amelia De Dios (Ashton) fue electo como la Más Valioso y Edgar Félix, resultó el dirigente campeón.

Mientras que en baloncesto, Daniel Montilla, de Ashton, fue el Más Valioso; Omarlim Gutiérrez lideró en puntos y Juan Brito fue el dirigente campeón.

Mientras que St. Patrick conquistó la categoría femenino en 7mo/8vo cursos al vencer a Ashton en la final. Velerie Duarte, de St. Patrick, fue electa la Más Valiosa; Emilia Llibre como la mejor atacante y Yemari Reyes como la mejor dirigente.

Luego de concluidas las finales, la licenciada Dafne Ureña, directora de Saint Thomas School, y su encargado de Deportes, Oscar Almonte, entregaron los trofeos y medallas a los colegios campeones, jugadores destacados y entrenadores sobresalientes.

“Quiero felicitar a cada una de los integrantes de los equipos campeones de los colegios Ashton y St. Patrick, así como a los demás centros de estudios que formaron parte de los torneos recién finalizados de voleibol femenino y baloncesto masculino”, exclamó el dirigente Oscar Almonte, coordinador de Deportes de Saint Thomas School, organizador del tradicional evento que reúne a 24 colegios.

Recordó que concluidos los torneos mencionados, arrancó el torneo de fútbol.

“Reina un gran entusiasmo entre los colegios participantes”, dijo con alegría Almonte.