Todo o nada: así arrancan los Play-In que definen los playoffs de la NBA

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La temporada regular de la NBA ha concluido y la liga se prepara para la postemporada, que comienza hoy, con cuatro equipos de cada conferencia compitiendo en el Torneo Play-In, donde están en juego el séptimo y el octavo puesto para los playoffs.

Esto es lo que necesitas saber sobre la edición 2026 del Play-In de la NBA.

¿Cómo funciona el Torneo Play-In?

Introducido en su formato actual en la temporada 2020-21, el torneo de repesca reúne a los equipos con los porcentajes del séptimo al décimo mejor de cada conferencia tras la temporada regular. La eliminatoria a cuatro bandas determina qué dos equipos entrarán al cuadro de su conferencia como cabezas de serie número 7 y 8 en los playoffs.

La primera ronda de partidos de repesca enfrenta al equipo que quedó en séptimo lugar con el que quedó en octavo lugar en el partido 7/8, y al equipo que quedó en noveno lugar con el que quedó en décimo lugar en el partido 9/10.

El ganador del partido 7/8 se convierte en el cabeza de serie número 7 y avanza para enfrentarse al cabeza de serie número 2 de su conferencia en los playoffs. El perdedor del partido 9/10, por su parte, queda eliminado.

El perdedor del partido 7/8 tendrá otra oportunidad de clasificar a los playoffs, enfrentándose al ganador del partido 9/10 por el octavo puesto de su conferencia. En la primera ronda de los playoffs, se medirá al cabeza de serie número 1.

Horario

Martes 14 de abril

Partido de la Conferencia Este (9/10): Miami Heat vs. Charlotte Hornets

Partido de la Conferencia Oeste (7/8): Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns

Miércoles 15 de abril

Partido del Conferencia Este (7/8): Orlando Magic vs Philadelphia 76ers

Partido del Conferencia Oeste (9/10): Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers

Viernes, 17 de abril

Este: perdedor 7/8 vs. ganador 9/10

Oeste: perdedor 7/8 vs. ganador 9/10