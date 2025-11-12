Así fue la cuarta edición de CLX Night Run 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La cuarta edición de la CLX Night Run convirtió el corazón de Valencia en un escenario vibrante donde deporte, música y tecnología se mezclaron en una fiesta nocturna que atrajo a corredores, familias y curiosos de distintas ciudades. Más allá de la competencia, el evento se transformó en una celebración colectiva que reafirmó el lugar de la ciudad como una referencia del running nocturno en Venezuela. Desde el inicio, se respiraba esa atmósfera de gran acontecimiento, de esas noches que se quedan grabadas por la energía compartida.

El arranque dejó claro que no se trataba de una carrera convencional. Los participantes llegaron al punto de salida iluminados con brazaletes LED en tonos azul y verde, un detalle sencillo pero poderoso que definió la estética visual de la noche. El recorrido se extendió por avenidas emblemáticas, enmarcado por un despliegue técnico que incluyó señalización de alta visibilidad, equipos de seguridad distribuidos a lo largo del trayecto y una coordinación minuciosa entre organización, autoridades locales y voluntarios. La escena era dinámica: luces que serpenteaban en movimiento, voces de aliento a cada paso y esa mezcla de adrenalina y entusiasmo que caracteriza a las carreras nocturnas.

Uno de los momentos más comentados fue la presencia de Nasar Dagga, presidente de CLX Group, quien participó activamente durante la jornada y felicitó a los corredores al cruzar la meta. Su mensaje estuvo enfocado en el propósito que ha impulsado a la carrera desde su primera edición: promover una experiencia saludable, moderna y segura que reúna a la comunidad en torno a una visión de futuro. Aunque su intervención fue breve, mantuvo el tono cercano que la organización ha cultivado año tras año.

La respuesta del público fue abrumadora. La avenida principal se llenó de espectadores que alentaban a los participantes, muchos de ellos con banderas, pancartas improvisadas y hasta pitos y tambores, creando un ambiente casi festivo. Incluso personas que no correrían se acercaron al evento, atraídas por la iluminación, la música y el ambiente general. En una esquina, una señora comentaba entre risas que acompañaba a su nieto por primera vez y que “esto se siente como Navidad, pero haciendo ejercicio”. Ese tipo de escenas, pequeñas y espontáneas, son las que dan vida a las crónicas de este tipo de eventos.

La organización fue uno de los puntos más destacados. CLX Group desplegó un equipo técnico de más de 400 personas, incluyendo personal médico, logística, seguridad privada y producción escénica. Los participantes contaron con puntos de hidratación distribuidos estratégicamente, servicios de emergencia presentes durante todo el recorrido y zonas de descanso habilitadas para quienes completaran los cinco kilómetros. Hubo un esfuerzo evidente por garantizar que cada etapa fluyera sin contratiempos, algo que los propios corredores agradecieron al llegar a meta.

El cierre de la jornada fue tan intenso como el inicio. Tras el cruce de la línea final, el espacio se transformó una vez más, esta vez para el after run protagonizado por Caramelos de Cianuro. Los asistentes, aún con el pulso acelerado por la carrera, corearon clásicos de la agrupación mientras en el aire se mezclaba la brisa nocturna con la nostalgia musical. Para muchos corredores ese concierto valía tanto como la meta misma. La banda supo aprovechar la vibra del público y ofreció un show que hizo vibrar a todos.

El impacto del evento no se midió solo en las calles. Las redes sociales explotaron con fotografías, videos y transmisiones en vivo. Historias de Instagram y reels mostraban desde el calentamiento previo hasta las sonrisas agotadas del final. La etiqueta #CLXNightRun se posicionó entre las tendencias regionales, reforzando la magnitud del acontecimiento. Algunos usuarios compartieron la experiencia en modo testimonial, describiendo la carrera como “una noche distinta en la ciudad”, “un escape saludable” o “una demostración de que Valencia está viva y en movimiento”.

Más allá de los reflectores y las cifras, la CLX Night Run dejó un mensaje claro: el deporte puede ser un punto de encuentro para una ciudad que vibra con su gente y que celebra sus propios logros. La combinación de música, tecnología, organización impecable y entusiasmo colectivo convirtió la cuarta edición en una referencia para futuros eventos. Para quienes participaron, la noche no fue solo un recorrido de cinco kilómetros, sino un recordatorio de que la actividad física, cuando se vive en comunidad, tiene la capacidad de unir, inspirar y construir memoria.