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UE Cornellà es un club de fútbol español con sede en Cornellà de Llobregat, Cataluña, fundado en 1951. El club compite en la Tercera Federación.

Recientemente, el astro argentino Lionel Messi adquirió el 100% de la propiedad del club, lo que supone un momento significativo en su historia y fortalece su vínculo con la comunidad local.

La Unión Deportiva Cornellà se fundó el 29 de abril de 1951 mediante la fusión del Club Atlético Padró y la Academia Junyent.

Desde su fundación, el club participó en competiciones regionales y en Tercera División hasta la temporada 2013/2014, cuando logró el histórico ascenso a Segunda División B.

La institución, fundada en 1951, fue la cuna de grandes futbolistas como David Raya, actual portero del Arsenal; Jordi Alba, jugador histórico del Barcelona; Keita Baldé, figura destacada del fútbol senegalés; y Gerard Martín, una de las promesas que actualmente juegan en el Barça, entre otros.

La UE Cornellà, fundada en 1951, no es un club cualquiera. Es una de las entidades más tradicionales del fútbol catalán y español, consolidada como referente en la formación de jóvenes futbolistas.