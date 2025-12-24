Asociación de Scouts Independientes anuncia su agenda

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El comité ejecutivo de la Asociación de Scouts Independientes (ASIBERD) anunció su amplio plan de trabajo 2026 con miras a defender a los dueños de academias y programas de béisbol del país.

Así lo informó el dirigente Esteban Pérez, presidente de la entidad gestora, quien dijo que una de las primera medidas a tomar será la de acabar con los preacuerdos de contratos que se hacen con niños de 12, 13, 14 y 15 años.

“La oficina de la Major League Baseball debe de parar los preacuerdos definitivamente con jugadores de cortas edades por el bien del béisbol”, afirmó Pérez.

En tal sentido, explicó que la ASIBERD busca que se puedan firmar peloteros con edades más avanzadas, comprendidas entre los 17 años en adelante.

“Son muchos los prospectos con 17 años o más que ven terminar sus sueños de ser peloteros profesionales aun siendo talentosos”, agregó.

Pérez junto a los demás miembros que se dieron cita a la conferencia de prensa celebrada en el Salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes.

Pérez aprovechó para señalar que la asociación busca que se firmen más receptores dominicanos, y que se incrementen el bonos a los lanzadores.

“Creemos que son muy bajos los bonos recibidos por la mayoría de pitchers firmados por las organizaciones del béisbol organizado de los Estados Unidos”, indicó.

Asimismo, el comité ejecutivo clamó que se construyan estadios en cada una de las regiones del país para seguir fomentando el béisbol, dotados de un gimnasio y un salón donde los peloteros puedan tomar clase de inglés.

Señalaron que en el país hay más estadios privados que público, por lo que resaltó los logros de los scouts en favor del pelotero dominicano.

La institución también acordó proteger los entrenadores y peloteros jurídicamente, por ser la entidad incorporada más viejas del país desde el 2002 hasta la fecha, así como dotar de carnet a los nuevos miembros.

“Cada uno de nuestro miembro deben estar bien identificado”, manifestó el dirigente.

Pérez estuvo acompañado de los también ejecutivos Máximo Grullón García, vicepresidente; Rafael Suero Matos, secretario general; Rodolfo Méndez, encargado de finanzas, y el licenciado Daniel Bienvenido Santana, jurídico; Gerónimo Rombley, primer vocal y Melvin Rodríguez Madé, segundo vocal.