Atletas del Top 100 del tenis mundial en disputa por Copa Cap Cana ATP 175

La segunda edición del República Dominicana Open –Copa Cap Cana ATP Challenger 175 inició ayer con partidos de clasificación, aunque la ceremonia de apertura oficial está programada para hoy en las modernas instalaciones de Cap Cana Ciudad Destino.

El evento reúne a decenas de tenistas dentro de los mejores 100 del mundo y las competencias se extenderán hasta el próximo domingo.

La jornada de ayer puso en cancha al dominicano Peter Bertran, quien busca ganarse un pase al cuadro principal. Su primer rival fue el francés Luca Van Assche, primer favorito del cuadro clasificatorio, en el estadio Cap Cana, principal escenario del Tennis Village.

En la fase clasificatoria del torneo, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, participan 16 jugadores que disputarán cuatro boletos al main draw.

El pasado domingo quedó también definido el cuadro principal de sencillos del evento, el cual encabeza el serbio Miomir Kecmanovic, actual 58 del mundo, y que tendrá un bye en la primera ronda, al igual que el segundo preclasificado, el francés Valentin Royer, actual 60 de la ATP.

Otros nombres conocidos en esta segunda edición de la Copa Cap Cana son el finalista de 2025, el bosnio Damir Dzumhur, quien parte como tercer sembrado, y el polaco Hubert Hurkacz, cuarto favorito y ex número seis del mundo, ambos recibiendo un bye en la ronda inicial.

En el cuadro principal también estarán los dominicanos Nick Hardt y Roberto Cid, quienes recibieron invitaciones (wild cards) para entrar de manera directa a la disputa del título.

El Hardt tendrá como rival en su debut al argentino Mariano Navone (6), y Cid, al belga Alexander Blockx.

Estos encuentros se efectuarán a partir de hoy cuando inicien las jornadas del main draw del ATP Challenger más grande de América Latina, que otorga 175 puntos a los campeones de dobles y sencillos.

Coctel de bienvenida

El pasado domingo, la organización del República Dominicana Open, Copa Cap Cana, preparó un cóctel de bienvenida para los jugadores, coaches y acompañantes, en Caletón Beach Club By Eden Roc.

Durante la noche, los invitados compartieron con directivos del torneo, en un lugar ambientado con música en vivo, donde degustaron de bebidas y de platillos de alta cocina.

Patrocinadores

Además del Ministerio de Turismo, la Copa Cap Cana cuenta con el respaldo de Second Home by García Armenteros, KMA Developments, Bonita Beach Luxury Residences, Gesproin Group, Café Santo Domingo, CEPM, Listín Diario & Ritmo Social, CDN, El Caribe y CDN Deportes, así como de Ekatex, Arajet, Santo Domingo Times, Promo Umbrella, El Nuevo Diario, Revista Hola!, SMA, Q Solutions Services y Ormazabal.

El torneo de tenis profesional sobre pista dura cuenta con una bolsa de premios de $300,000. Atrae a más de 80 tenistas del top 100 de la ATP, sirviendo como preparación para los Masters 1000.

Además cuenta con la participación de figuras de promesas dominicanas.