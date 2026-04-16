Atletismo de Cuba se instala en ciudad de Bayaguana con plan ambicioso

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Con el propósito de revitalizar la tradición cubana en pruebas de velocidad, una delegación de Cuba instaló una base de entrenamiento en Bayaguana, provincia Monte Plata.

Los cubanos arribaron al país el 12 de este mes para desarrollar su ambicioso plan hasta el primero del próximo mes (de mayo).

Para ello, los cubanos se decidieron por Bayaguana debido a las facilidades de sus instalaciones deportivas, especialmente su pista de atletismo y por el gran desarrollo que exhiben en esta disciplina deportiva.

El proyecto, denominado “Renacimiento del Velocista Cubano”, busca revitalizar la tradición cubana en pruebas de velocidad mediante la formación integral, innovación científica y preparación competitiva internacional.

Según planteó Julio Heredia, metodólogo de la Comisión Cubana de Atletismo, los objetivos principales del proyecto se centran en el desarrollo de talentos jóvenes, la aplicación de metodologías modernas de entrenamiento y la creación de un entorno de alto rendimiento.

Entre los atletas cubanos que se encuentran en Bayaguana se destacan Emmy Alfonso Tolón y Yenifer López Cardona; Lorena La O Bretaña, Erika de la Caridad, Capaz Calderón y Meelany Castro Beltrán.

En el apartado masculino participan Ronal Ernesto Mustelier Texidor y Etian Julio Pérez Quintero; además de los heptatletas Luis Alberto Cabrera Zayas, Francy A. Chamizo Tolón y Robert Luis Charlot Hernández.

Como parte de la delegación se encuentran los entrenadores y especialistas Onay Revé Silva, Margarita Lugo Rabelo y Roxana Brooks Lores.

La base incluye sesiones de entrenamiento conjunto, topes de control y encuentros con atletas de alto rendimiento y otros.