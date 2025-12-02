Atletismo, Judo ganan oro; TKD y Remo dan preseas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

LIMA, Perú.

El velocista dominicano Yeral Núñez se alzó con la medalla de oro en los 400 metros vallas ayer en el inicio de las competencias del atletismo que se celebran en el Estadio de esa disciplina de la Videna, como parte de los XX Juegos Bolivarianos de esta ciudad.

El judo, remo y taekwondo lideraron una gran jornada ayer para sumar dos medallas de oro, una de plata y cinco de bronce en los Juegos Bolivarianos que se celebran aquí.

En el primer día de competencia, el judo obtuvo un oro y par de medallas de bronce, mientras que el taekwondo, con una de bronce en equipo masculino, y el tenis de mesa agregó dos en equipo masculino y femenino.

La República Dominicana arribó a 30 preseas, incluidas cuatro de oro, ocho de plata y 18 de bronce, para mantenerse en el octavo lugar general del medallero.

Núñez oro en vallas

Yeral Núñez arribó en el primer lugar a la meta con un tiempo de 50.81 segundos, dejando detrás a Sebastián Mosquera Bastidas, de Colombia, quien recorrió la distancia en 51.53 segundos para quedarse con la plata. El bronce lo ganó Ian Pata Reasco, de Ecuador, con una marca de 51.62 segundos.

La estelar Liranyi Alonso y Patricia Siné consiguieron sendas clasificaciones en sus respectivos heat a la final de los 100 metros lisos del atletismo. En la semifinal I, Liranyi registró 11.59 segundos en la primera serie clasificatoria de la especialidad, siendo el segundo mejor de las que apartaron el boleto a la final, mientras que Patricia hizo 11.63 segundos en la serie 2, firmando el tercer mejor registro en general. Hoy RD podría ganar otros oro.