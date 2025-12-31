Atletismo sacó la cara por RD 2025; hubo fomento en el país

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El atletismo de la República Dominicana en este 2025 tuvo un año con grandes resultados, tanto a nivel superior, como a nivel de categorías menores y el fomento de ese deporte con los Campamentos Regionales y Escolares que se llevaron a nivel nacional.

El presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, el ingeniero Alexis Peguero, afirmó que durante el 2025, los atletas, en ambas ramas, participaron en los torneos regionales donde se lograron varias medallas de oro en las distinas modalidades.

A nivel superior, Marileidy Paulino ganó dos medallas de plata, una en el Campeonato Mundial en Tokio y otra en la Liga Dorada. Ganó varios primeros lugares en la Golden League.

En septiembre pasado, Marileidy Paulino se quedó con la medalla de plata en la final de los 400 metros del Campeonato Mundial de atletismo que se celebró en Tokio, Japón. Paulino, realizó tiempo de 47.98, y fue superada por la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, quien se llevó la medalla de oro con un tiempo de 47.78. Fue una gran carrera para la dominicana, nativa de Don Gregorio, Peravia.

ç El tercer puesto y la medalla de bronce quedó en las piernas de Salwa Eid Naser, de Bahreín, con 48.19. El tiempo de Marileidy se constituyó en una nueva marca para atletas dominicanos.

Liranyi, Yeral y Rosa lograron oro

En los eventos de los Juegos Panam Junior que se montaron en Paraguay y en los Juegos Bolivarianos, los atletas Liranyi Alonzo, Rosa Ramírez, en lanzamiento de la bala y Yeral Núñez, consiguieron medallas de oro. “También se lograron records nacionales y en los Torneos de Atletismo Escolares, con el apoyo del INEFI, se detectaron muchos jóvenes talentos”, dijo Peguero. Asimismo, dijo que el atletismo contó con el apoyo del Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico Dominicano.

Dijo que también se realizaron diversas paradas del “Más Atletismo de Mujeres”, que realizó la Federación de Atletismo con el apoyo de World Atlhetics, a quien agradeció por todo su apoyo.

El atleta dominicano Yeral Núñez, que representó al país caribeño en las olimpiadas de París 2024, triunfó en la prueba de los 400 metros vallas de los Juegos Bolivarianos, donde se llevó la medalla de oro con un tiempo de 50,81 segundos.

El atletismo dominicano brilló en los Bolivarianos con nueve preseas en total, incluidas tres de oro, tres de plata e igual cantidad de bronce, mientras que el judo sobresalió con tres oros, una plata y cinco metales de bronce, para nueve en total.

Rosa Ramírez, oro

La estelar Rosa Angélica Ramírez volvió a escribir con letras doradas su nombre en los Juegos Bolivarianos al consagrarse campeona por segunda ocasión en la modalidad impulso de la bala en el atletismo de los XX Juegos Bolivarianos que se celebran aquí.

Ramírez logró una marca de 17.44 metros, la más alta registrada en la prueba, superando a Ivana Gallardo Cruchet, de Chile, quien logró un lanzamiento de 17.22 metros, para quedarse con la plata.

Con el resultado, Ramírez se proclamó bicampeona en el impulso de la bala en Juegos Bolivarianos. En la cita del 2022, en Valledupar, Rosa Ramírez conquistó el primer lugar al enviar el objeto a los 17.31 metros. También se lograron plata y bronce.