Avanzan preparativos torneo navideño Academia Luisito Mercedes

El comité organizador del XXXVI Torneo de Béisbol Navideño de la Academia Luisito Mercedes anunció que marchan a pasos acelerados los preparativos del gran evento de final de año, dedicado al director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), licenciado Rafael Adolfo Pérez De León, en opción a la Copa Ministerio de Turismo.

La información fue dada a conocer por el comunicador José Luis Mendoza, presidente del comité organizador, quien dijo que reina un gran entusiasmo entre los dirigentes de los equipos que accionarán en la justa que reunirá a más de dos 600 atletas.

Agregó que los jugadores entre 7-18 años de edad formarán parte de unos 60 equipos divididos en distintas categorías.