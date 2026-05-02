Piden oración
Árbitro Erick Martínez sufre ACV en pleno partido de la Súper Liga LNB
La información fue confirmada por el Colegio Dominicano de Árbitros y Anotadores de Baloncesto, que a través de una publicación en Instagram informó que Martínez se encuentra ingresado en cuidados intensivos.
El árbitro dominicano Erick Martínez sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) este viernes mientras se desarrollaba el partido entre Reales de La Vega y Héroes de Moca, correspondiente a la Súper Liga de la LNB.
La información fue confirmada por el Colegio Dominicano de Árbitros y Anotadores de Baloncesto, que a través de una publicación en Instagram informó que Martínez se encuentra ingresado en cuidados intensivos.
“Hoy elevamos una oración por nuestro compañero, quien sufrió un ACV y se encuentra en cuidados intensivos”, indicó la entidad en su mensaje.
Asimismo, pidió a la comunidad deportiva unirse en oración por su recuperación.
“Pedimos a Dios por su pronta recuperación, fortaleza para él y toda su familia”, agregó la publicación.