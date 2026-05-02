Árbitro Erick Martínez sufre ACV en pleno partido de la Súper Liga LNB

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El árbitro dominicano Erick Martínez sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) este viernes mientras se desarrollaba el partido entre Reales de La Vega y Héroes de Moca, correspondiente a la Súper Liga de la LNB.

La información fue confirmada por el Colegio Dominicano de Árbitros y Anotadores de Baloncesto, que a través de una publicación en Instagram informó que Martínez se encuentra ingresado en cuidados intensivos.

“Hoy elevamos una oración por nuestro compañero, quien sufrió un ACV y se encuentra en cuidados intensivos”, indicó la entidad en su mensaje.

Asimismo, pidió a la comunidad deportiva unirse en oración por su recuperación.

“Pedimos a Dios por su pronta recuperación, fortaleza para él y toda su familia”, agregó la publicación.