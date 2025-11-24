¿Qué pasó con el caso de apuestas de la NBA?

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, se declaró inocente el lunes de los cargos de lucrarse con partidas de póker amañadas que involucraban a varias figuras de la mafia y al menos a otro exjugador de la NBA.

Billups, cinco veces All Star y campeón con los Detroit Pistons, fue procesado en un tribunal federal de Brooklyn por conspiración para lavado de dinero y fraude electrónico, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión.

La fiscalía afirma que estaba involucrado en un plan para amañar partidas de póker ilegales con apoyo mafioso en Manhattan, Las Vegas, Miami y los Hamptons. Otros enfrentan cargos de dirigir un negocio ilegal de apuestas, conspiración para cometer robo y conspiración para extorsionar. La fiscalía informó el lunes que se han iniciado las negociaciones con algunos acusados, pero no los identificó.

El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Ramón Reyes, afirmó que espera llevar el extenso caso a juicio el próximo septiembre, instando a los abogados a "hacer lo que tengan que hacer".

Billups, vestido con un traje gris oscuro, habló únicamente para responder a las preguntas del juez, que podían ser de sí o no. Su abogado, Marc Mukasey, presentó su declaración. Se negaron a hacer comentarios tras la audiencia. El mes pasado, otro abogado de Billups lo calificó de "hombre íntegro" y negó las acusaciones.

"Creer que Chauncey Billups hizo lo que el gobierno federal le acusa es creer que pondría en riesgo su legado en el Salón de la Fama, su reputación y su libertad", dijo el abogado Chris Heywood después de que Billups compareciera por primera vez ante el tribunal el 23 de octubre, cuando los fiscales anunciaron por primera vez la acusación.

Billups, de 49 años, fue liberado bajo una fianza de 5 millones de dólares garantizada por la residencia de su familia en Colorado. Debe abstenerse de apostar, evitar el contacto con otros acusados o presuntas víctimas, entregar su pasaporte y limitar sus viajes a siete estados, incluyendo Oregón, Nueva York y Washington, D.C.

Ingresado el año pasado al Salón de la Fama Naismith Memorial, Billups fue posiblemente el más destacado entre las más de 30 personas acusadas en el extenso operativo federal del mes pasado contra las operaciones de apuestas ilegales vinculadas al deporte profesional. También están acusados el exjugador y entrenador asistente de la NBA, Damon Jones, y el base de los Miami Heat, Terry Rozier, quien, según la fiscalía, conspiró con otros para permitir que los apostadores explotaran información privilegiada sobre los jugadores para ganar apuestas de la NBA.

Lo que se sabe hasta ahora

Además de la lectura de cargos del lunes, Billups y sus coacusados asistieron a una conferencia sobre el estado de la causa y deben regresar a la corte el 4 de marzo.

Los fiscales afirman que el esquema de manipulación de cartas de póker utilizó máquinas barajadoras de cartas modificadas, cámaras ocultas en las bandejas de fichas, gafas de sol especiales y equipos de rayos X integrados en la mesa para leer las cartas. Alegan que la operación defraudó a las víctimas por un estimado de 7 millones de dólares desde al menos 2019.

Billups presuntamente sirvió como una celebridad que podía atraer a jugadores adinerados e incautos a las partidas. Los fiscales afirmaron que los organizadores enviaron un mensaje de texto durante una partida diciendo que una víctima "actuó como si quisiera que Chauncey se quedara con su dinero" porque estaba "impresionado".

Los fiscales afirman que Billups recibió una parte de las ganancias ilícitas, incluyendo una transferencia bancaria de 50.000 dólares tras una partida manipulada en octubre de 2020.