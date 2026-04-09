Banchero encesta 20 puntos en victoria de Orlando

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ORLANDO, Florida .AP. Paolo Banchero anotó 20 puntos y capturó ocho rebotes, Desmond Bane aportó 18 puntos y seis asistencias, y el Orlando Magic venció a los Minnesota Timberwolves 132-120 ayer miércoles por la noche.

Franz Wagner anotó 17 puntos y Goga Bitadze, saliendo desde el banquillo, sumó 14 puntos y 15 rebotes para el Magic, que acumula cuatro victorias consecutivas.

Con este triunfo, el Magic (44-36) ascendió al séptimo lugar en la reñida lucha por los puestos de play-in. Con dos partidos restantes como visitante (contra Chicago el viernes y Boston el domingo), podrían terminar entre el sexto y el noveno lugar en la Conferencia Este.

Terrence Shannon Jr. lideró a los Timberwolves con 33 puntos, la mejor marca de su carrera. Jaden McDaniels, de regreso a la alineación tras perderse seis partidos por una lesión en la rodilla izquierda, aportó 18 puntos en 19 minutos.

Además de la ausencia de Edwards, Minnesota jugó sin Julius Randle, quien se perdió su primer partido de la temporada y Rudy Gobert el quinto.

Wagner anotó dos puntos para ayudar a Orlando a distanciarse del empate 47-47.