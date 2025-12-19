Banreservas amplía su apoyo al Deporte

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Los deportistas siguen recibiendo “La mano amiga” del Banco de Reservas, el cual mantiene su postura coherente de respaldo al Deporte.

En todas partes que se reclama su apoyo, el Reservas responde.

En la tarde del jueves tocó al popular barrio de Villa Consuelo.

Luego de pedir un apoyo, ayer recibieron su cancha nueva.

Al final, todo fue alegría y la juventud ahora tendrá un lugar sano y seguro para practicar deportes.

Distintas disciplinas deportivas tienen una larga tradición y una rica historia

“De esta cancha saldrán, por su talento, disciplina y determinación, celebridades del baloncesto profesional del calibre como lo fueron Vinicio Muñoz, Tepo Tapia, Joel Ramírez, los hermanos Fortuna y Beltré, electrizantes jugadores del basquetbol local y de la Selección Nacional”, expresó Manuel Guerrero.

Puntualizó que el apoyo al deporte es una apuesta del presidente de la República, Luis Abinader, por el desarrollo sano de los jóvenes dominicanos, para que tengan un mejor futuro para ellos y sus familias.

La remodelación de la cancha mixta de Villa Consuelo, donde se practica baloncesto y voleibol, es una de las obras que Banreservas realiza en toda la geografía nacional.

La institución financiera respondió a la solicitud hecha por la comunidad de Villa Consuelo, que deseaba la remodelación de su cancha para que los jóvenes practiquen deportes y se recreen sanamente.

Al acto se dio cita Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano.