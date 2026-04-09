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Barbados, Jamaica, Guyana y Antigua ganan plazas JCC

En la rama masculina, Haití obtuvo el primer clasificado y los otros tres que completarán la cuota, para la justa deportiva.

Chelsea Edghill, de Guyana.

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Jamaica, Barbados, Guyana y Antigua consiguieron los boletos en individual femenino que entregó ayer el Campeonato Clasificatorio de Tenis de Mesa para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En la rama masculina, Haití obtuvo el primer clasificado y los otros tres que completarán la cuota, están en competición para asegurar la participación en el certamen multidisciplinario. Las cuatro atletas clasificadas a los Centroamericanos y del Caribe son: Stuti Kashyap, de Antigua; Gianna Lewis, de Jamaica, Anthonette Riley, de Barbados, y Chelsea Edghill, de Guyana.

En masculino ya obtuvo la clasificación Donika St-Fleur, de Haití.

Concluido el clasificatorio, este jueves arrancan las competencias en la fase de grupo del Campeonato de Mayores, a celebrarse hasta el 15 de este mes, y también se celebrará el torneo del Caribe Juvenil de Tenis de Mesa, del 16 al 23. El clasificatorio de tenis de mesa para los Juegos definió los ocho equipos.

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