Barcelona queda eliminado de la Champions League tras remontada fallida contra Atlético

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El Atlético de Madrid aguantó el ataque inicial del Barcelona y se clasificó para las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez en casi una década el martes.

El Atlético avanzó con un global de 3-2 a pesar de la derrota por 2-1 ante el club catalán. El equipo de Diego Simeone había ganado el partido de ida por 2-0 en Barcelona la semana pasada.

El Barcelona, que busca regresar a semifinales por segunda temporada consecutiva, marcó dos goles en los primeros 24 minutos para igualar la eliminatoria, con tantos de Lamine Yamal y Ferran Torres.

El Atlético recortó distancias aún en la primera parte con un gol de Ademola Lookman.

El club catalán jugó con un hombre menos desde el minuto 79 después de que el defensa Eric García fuera expulsado por una falta sobre Alexander Sorloth al intentar detener un contraataque.

La última vez que el Atlético alcanzó las semifinales fue en 2017. El Barcelona cayó ante el Inter de Milán en semifinales el año pasado.

El Atlético se enfrentará al Arsenal o al Sporting de Lisboa en semifinales. El Arsenal ganó el partido de ida por 1-0 en Lisboa la semana pasada. El partido de vuelta en Inglaterra se juega el miércoles.

En el otro partido de cuartos de final del martes, el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, superó al Liverpool por 2-0, dejando el marcador global en 4-0.

El Atlético, que buscaba su primer título de la Liga de Campeones, cayó eliminado en las semifinales de 2017 ante el Real Madrid. También perdió contra el Madrid en las dos finales que disputó contra su rival de la ciudad en la Liga de Campeones, en 2014 y 2016.